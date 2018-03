Seiner Gefahr war er sich bewusst gewesen: Der Angreifer hatte zuvor insgesamt drei Personen erschossen. Vor wenigen Wochen hatte Beltrame selbst an einer Polizeiübung mit einem fingierten Terroranschlag in einem Supermarkt teilgenommen. Jetzt begab er sich mit angestelltem Handy in die Gewalt des selbsternannten «Soldaten» der Jihadmiliz IS. Deshalb wusste die Einsatzleiter, was in dem Markt vorging.

Präsident Emmanuel Macron ehrte den verstorbenen Ordnungshüter in einem langen Communiqué. Beltrame sei «als Held gefallen» und habe auf «auf eklatante Weise seine militärischen Tugenden unter Beweis gestellt, die den Respekt und die Bewunderung der ganzen Nation verdienen», schrieb der Staatschef.

Katholik und Irakveteran

Der Oberstleutnant der Gendarmerie - die im Unterschied zur nationalen Polizei Teil der Militärorganisation und vor allem in Landgegenden tätig ist - war Mitglied der Eliteeinheit GIGN und hatte im Irakkrieg für seinen Einsatz einen Verdienstorden erhalten. Kürzlich verheiratet, wollte der praktizierende Katholik im Juni die kirchliche Heirat nachholen. Einer seiner Polizeifreunde meinte am Samstag, er sei überhaupt nicht überrascht, dass Beltrame so gehandelt habe: «Das Risiko, das er einging, lag ganz auf der Linie seiner persönlichen Logik. Arnaud war geradlinig, grosszügig und humanistisch; er hatte ein ausgeprägtes Pflichtbewusstsein und einen Sinn für den ’Service Public’. Und er liebte das Leben - nicht nur sein eigenes.»

Erschüttert über den Tod des selbstlosen Gendarmen, reagierte Frankreich zugleich sehr gefasst auf den Anschlag, der vier Todesopfer sowie über ein Dutzend Verletzte forderte und mit der Erschiessung des Täters durch die Polizei endete. Dass der Franko-Marokkaner Redouane L. zwar wegen «Radikalisierung» registriert war, aber nicht überwacht wurde, sorgte kaum für Kritik: Allen Franzosen ist klar, dass die permanente Kontrolle aller 12 000 Gefährder der Kategorie «S» in Frankreich schlicht nicht möglich ist.

Nur Front National-Chefin Marine Le Pen erklärte, die Regierung setze das Leben der Bürger aufs Spiel, indem sie das seit den Grossattentaten von 2015 herrschende Ausnahmerechts im vergangenen November aufgehoben habe. Solche schrillen Töne bleiben aber weitgehend ohne Echo, da das neue Antiterrorgesetz die Bestimmungen des Notrechts übernommen hat.

Keinen Erfolg hatten auch die Mutter und Schwester des Täters, die während der Geiselnahme vor dem Supermarkt waren und in Absprache mit der Polizei versuchten, ihn zum Aufgeben zu überreden. Am Samstagabend waren die Freundin (18) und ein minderjähriger Freund (17) des selbst ernannten Jihadisten in Haft.