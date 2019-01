Die Nachrichtenagenturen haben die Nachricht längst verbreitet, als Theresa May am Dienstagnachmittag ihre neue Brexit-Politik verkündet: 59 Tage vor dem geplanten Austrittstermin will die konservative Premierministerin den mit Brüssel vereinbarten Vertrag neu verhandeln. Es gebe dafür «nur begrenzten Appetit» aufseiten der EU, sagt die Politikerin in der Untertreibung des Jahres und spielt damit auf ein mittägliches Telefonat mit Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker an. Einerlei: Das Unterhaus solle ihr nun ein klares Mandat geben. «Dieses hohe Haus muss mit einer Stimme sprechen und mir nicht die Hände binden.» Vonseiten der EU-Kommission wurde erst zu Wochenbeginn wieder bekräftigt, dass es über den Austrittsvertrag keine weiteren Verhandlungen geben solle.

Die Regierungschefin sprach zum Auftakt einer kurzen Debatte, die am Abend in mehrere Abstimmungen über neue Wege aus der Brexit-Krise mündete. May warb dabei für den Antrag ihres Fraktionskollegen Graham Brady: Dieser signalisiert Zustimmung zum längst ausgehandelten Austrittsvertrag unter der Voraussetzung, dass «alternative Methoden» zur sogenannten Auffanglösung für Nordirland gefunden werden. Diese dient der Offenhaltung der inneririschen Grenze für den Fall, dass sich das Königreich und die EU bis zum Ende der geplanten Übergangsfrist – wohl Ende 2022 – noch auf keinen Freihandelsvertrag geeinigt haben. In diesem Fall würde das gesamte Land in der EU-Zollunion verbleiben, Nordirland zusätzlich privilegierten Zugang zum Binnenmarkt erhalten.

Überparteiliche Gespräche

Zwar hat die nordirische Zivilgesellschaft den Deal begrüsst, er läuft aber den Wünschen der Brexit-Ultras bei den Torys sowie der erzkonservativen Unionistenpartei DUP zuwider, von deren Unterstützung Mays Minderheitsregierung abhängt. Die Regierungschefin hat deshalb nach der Ablehnung des Vertrags vor vierzehn Tagen viel Zeit und Energie darauf verwendet, die Gruppierungen in ihrer eigenen Partei zufriedenzustellen. Gespräche mit Oppositionsparteien sowie gesellschaftlichen Gruppen – die Vorsitzenden grosser Gewerkschaften mit mehreren Millionen Mitgliedern traf sie zum ersten Mal in ihrer 30 Monate langen Amtszeit – brachten keine Fortschritte. «Ihre Tür stand offen, aber ihre Ansichten blieben unverrückbar», fasste der Labour-Veteran Hilary Benn die Eindrücke vieler von Mays Gesprächspartnern zusammen.

Einflussreiche Labour-Abgeordnete wie Benn und die Ausschuss-Vorsitzenden Rachel Reeves und Yvette Cooper hatten in überparteilichen Gesprächen Möglichkeiten ausgelotet, wie das Unterhaus die Brexit-Initiative an sich reissen könne. Als aussichtsreichster Antrag stand am Dienstagabend eine Idee von Cooper und dem Tory-Hinterbänkler Nicholas Boles zur Abstimmung: Damit soll die Möglichkeit eines Chaos-Brexit («no deal») ein für allemal ausgeschlossen sein. Erreicht würde dies durch einen Mitte Februar fälligen Gesetzentwurf, der die Regierung dazu zwingt, den vorgesehenen Austrittstermin (Mitternacht des 29. März) aufs Jahresende zu verlegen. Damit würde der Weg frei zu weiteren Verhandlungen mit Brüssel, zu Neuwahlen oder sogar zu einem zweiten Referendum.

Diese Idee ebenso wie der Antrag des früheren Generalstaatsanwalts Dominic Grieve rückte May in die Nähe des Verfassungswidrigen: Sie hätten «beispiellose, weitreichende» Veränderungen für die britische Demokratie zur Folge. Grieve wehrte sich gegen den Vorwurf, indem er seine Parteichefin an deren Vorgehen der vergangenen Jahre erinnerte: Stets hatten entweder Gerichte oder das Unterhaus selbst die Premierministerin dazu zwingen müssen, das Parlament am Brexit-Prozess zu beteiligen.

Mays Rede demonstrierte die atemberaubende Wendigkeit, mit der sich die Politikerin zugunsten des Wohls ihrer Partei von zuvor noch als unverrückbar dargestellten Positionen verabschiedet. Aufgepeitscht vom Zustimmungsgeschrei ihrer Fraktion erwies sich die Regierungschefin als gewandte Debattenrednerin, erlaubte immer neue Zwischenfragen zu und liess Kritisches von sich abperlen.

Hingegen machte Jeremy Corbyn in seiner Erwiderung deutlich, warum er vor seiner Wahl zum Labour-Chef über 30 Jahre Hinterbänkler gewesen war. Stur ratterte der Oppositionsführer seine Rede herunter, machte sich nicht einmal freundliche Zwischenfragen zunutze und reagierte hilflos auf eine Unterbrechung durch die Premierministerin. Corbyn habe «keine Ahnung», höhnte May – die steinernen Mienen auf den Labour-Bänken verrieten, dass viele seiner Fraktionskollegen die Einschätzung der politischen Gegnerin teilten.