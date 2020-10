1. Der Tsunami steht kurz bevor

Am Sonntag sprach der belgische Gesundheitsminister Klartext. Die Situation in in der Wallonie und in Brüssel sei «die schlimmste und die gefährlichste in ganz Europa», so Frank Vandenbroucke. Heute könne man die Pandemie noch kontrollieren, wenn auch mit enormen Schwierigkeiten, sagte der Gesundheitsminister. Gleichzeitig warnte er aber: «Wir stehen wirklich kurz vor dem Tsunami, dann können wir nicht mehr kontrollieren, was passiert.»

Auch der neue Premierminister Alexander de Croo machte auf den Ernst der Lage aufmerksam. «Es ist schlimmer als am 18. März, wo wir den totalen Lockdown verkündet hatten», sagte der Regierungschef. Im Vergleich zu damals gebe es drei Mal so viele Fälle auf den Intensivstationen, die Situation in den Spitälern sei angespannt und sie werde «noch schlechter» werden.

2. So haben sich die Fallzahlen entwickelt

Die Warnungen des Regierungschefs und des Gesundheitsministers kommen nicht von ungefähr. Die Corona-Infektionen sind in den vergangenen Wochen stark angestiegen. In der Woche bis zum 16. Oktober registrierte das staatliche Gesundheitsinstitut Sciensano im Durchschnitt täglich 8422 neue Ansteckungen, was einem Plus von 69 Prozent zur Vorwoche entspricht.

Am vergangenen Dienstag wurde gar die Rekordzahl von 12'051 Neu-Infektionen gemeldet. Dies bei einer Bevölkerungszahl von 11,5 Millionen Einwohnern.

Fallzahlen pro 100'000 Personen im 7-Tages-Schnitt: