Terroristen gefährden Schweizer Einsatz – und Mosambiks Armee schaut hilflos zu

Sie tragen Militäruniformen, wenn sie in gestohlenen Armeefahrzeugen über die Dörfer herfallen. Mit Benzinbomben stecken sie Häuser in Brand, mit Macheten töten sie ihre Bewohner. Fast 2000 Menschen verloren bei den Anschlägen der islamistischen Rebellen in Cabo Delgado bisher ihr Leben, mehr als 300000 mussten fliehen. Religiöser Fundamentalismus war in der Provinz in Mosambiks Norden bis vor kurzem unbekannt. Seit genau drei Jahren aber kommt es in Cabo Delgado an der Grenze zum Nachbarland Tansania immer wieder zu Anschlägen durch die Ahlu Sunnah Wa-Jamaa, übersetzt etwa «Anhänger der Tradition». Die Fundamentalisten sollen durch den Islamischen Staat unterstützt werden.

Die terrorgeplagte Provinz ist eine der Schwerpunktregionen der Schweizer Entwicklungshilfe, die helvetischen Helfer finden sich unvermittelt an einer gefährlichen Front wieder. «Die Sicherheitssituation in den nördlichen Provinzen ist prekär und unübersichtlich», sagt Laila Sheikh, Leiterin der Internationalen Zusammenarbeit des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten in Mosambiks Hauptstadt Maputo. Hunderttausende fliehen in überforderte Städte Derzeit ist die Schweiz mit sechs Entwicklungsprojekten in Mosambiks Norden tätig, vorwiegend im Bereich Gesundheit. Schweizer Hilfe ermöglicht etwa den Bau eines Operationssaals und die Produktion von Desinfektionsmitteln während der Pandemie. Zudem fördert die Entwicklungshilfe den Kunstunterricht an den Schulen. Bisher mussten keine Projekte im Kampfgebiet abgebrochen werden. Feldbesuche ausserhalb der Provinzhauptstadt Pemba seien für die Helfer jedoch unmöglich geworden, sagt Sheikh. Sorge äussert sie zudem über die hunderttausenden Zivilisten, die bisher vor den Kämpfen fliehen mussten.

Die Flüchtlingsströme bewegen sich in der Regel in Richtung grösserer Zentren. Diese sind wegen ihrer schwachen Infrastruktur nicht in der Lage, die Versorgung der Flüchtlinge zu gewährleisten.