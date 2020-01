Temperaturen von weit über 40 Grad: Australier vor einem Horror-Wochenende

Im australischen Bundesstaat Victoria hat am Freitag die Evakuierung hunderter Menschen begonnen, die von lodernden Buschfeuern umgeben waren. Ein Boot der australischen Navy brachte Urlauber in Sicherheit, die im Ferienort Mallacoota festsassen. Insgesamt wurden bis Freitagabend rund 1000 Menschen gerettet. Auch im Bundesstaat New South Wales liefen die Evakuierungen auf Hochtouren. Tausende von Touristen fuhren auf überfüllten Strassen in Richtung Sydney. Zeitweise glich die Situation einer Massenflucht.

Erst vor ein paar Tagen hatten die Rettungskräfte damit begonnen, Menschen aus den brennenden Gebieten zu evakuieren. Örtliche Behörden hatten die Regierung zuvor angefleht, Einsatzkräfte der Armee zur Verfügung zu stellen. Oppositionsführer Antony Albanese meinte am Freitag, eine zukünftige Krise dieses Ausmasses brauche eine «nationale Vorgehensweise». Bisher ist Katastrophenhilfe grösstenteils Aufgabe der Gliedstaaten.

Im vermeintlich sicheren Auto droht Gefahr

Heute Samstag werden für grosse Teile Südostaustraliens erneut Tagestemperaturen von weit über 40 Grad erwartet. Fast überall gilt deshalb der Ausnahmezustand. Das erlaubt der Polizei, Personen auch gegen deren Willen zu evakuieren. Mehrere Hausbesitzer sind in den letzten Tagen beim Versuch ums Leben gekommen, ihren Besitz zu schützen. «Gehen Sie so frühzeitig wie nur möglich», warnte Rob Rogers, Vizekommandant der ländlichen Feuerwehr in Sydney.