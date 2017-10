Bolivien Präsident Evo Morales pilgerte in die Ortschaft La Higuera, wo Guevara 1967 erschossen worden war, und legte Blumen an dessen Büste nieder. "Wir sind hier, um an unsere Prinzipien und die Befreiung der Völker zu erinnern", sagte Morales.

Nachdem Guevara gemeinsam mit Fidel Castro in Kuba die Revolution zum Sieg geführt hatte, versuchte er auch in Bolivien einen Aufstand anzuzetteln. Die Expedition misslang, Che wurde gefangen genommen und ohne Gerichtsverfahren hingerichtet. Bis heute gilt er als Symbol des Freiheitskampfes in Lateinamerika.

Auch in Kuba wurde Guevara an seinem Todestag gefeiert. "Che hat gekämpft, ohne sich zu ergeben, verletzt wurde er gefangen genommen und brutal ermordet", sagte Vizepräsident Miguel Díaz Canel bei der Gedenkfeier in Santa Clara vor Guevaras Mausoleum. "Aber Che ist nicht tot, wie es seine Mörder wollten, sondern lebt weiter durch sein Werk und durch das Volk, das ihn bewundert und seinem Beispiel folgt."

Auch in Nicaragua und Venezuela gab es Gedenkfeiern für Che. "Wir ehren den ewigen Che Guevara, der mit seinem Kampf für Gerechtigkeit die Völker Lateinamerikas ins Licht geführt hat", sagte der Chef der sandinistischen Jugend in Nicaragua, Milton Ruiz.

Der starke Mann der sozialistischen Regierung in Venezuela, Diosdado Cabello, schrieb auf Twitter: "50 Jahre nach seiner Ermordung gehört Che immer noch zur Avantgarde im Kampf der Völker für ihre Freiheit. Sein Beispiel hat ihn unsterblich gemacht."