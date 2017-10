"Waffengewalt ist weiterhin eine der grössten Verbrechenskategorien in Südafrika", erklärte die Abgeordnete Dianne Kohler Barnard am Dienstag. In Südafrika werden täglich etwa 50 Menschen Opfer von Mord oder Totschlag.

Die Zahl der gestohlenen Feuerwaffen, viele vom Typ Beretta, ging aus einer Antwort der Regierung auf eine parlamentarische Anfrage der DA hervor.

Die Opposition forderte die Regierung auf, härter gegen Korruption bei der Polizei durchzugreifen. Beamte, die ihre Waffe verlieren, müssten persönlich für deren Ersatz bezahlen, forderte die DA. Wer seine Waffe wiederholt verliere, müsse entlassen werden.