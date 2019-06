Noch herrscht nirgends Panik, aber langsam bemächtigt sich eine bange Frage der Gemeinschaft der Süssschmecker und Fingerschlecker: Was, wenn das Nutella ausginge? Anlass zur Sorge gibt ein Streik in der weltgrössten Herstellung der Haselnuss-Schokolade-Paste im Ort Villers-Ecalles (Normandie). Dort hat ein Teil der 400 Angestellten Ende Mai die Arbeit niedergelegt. Und nicht nur das, auch die Zufahrt zum Werksgelände ist gesperrt. Seit einer Woche haben es laut den Streikposten keine Lastwagen oder Lieferwagen mehr verlassen.

Die Ausständler verlangen eine Lohnaufbesserung von 4,5 Prozent, eine bessere Bezahlung der Nachtarbeit sowie eine einmalige Kaufkraftprämie von 900 Euro pro Mitarbeiter, wie sie Präsident Emmanuel Macron vor einem halben Jahr im Zuge der Gelbwestenkrise angeregt hatte. Die Geschäftsleitung lehnt dies ab und bietet 40 Euro pro Monat, was einer Lohnaufbesserung um 0,4 Prozent entspräche.

Klage von Ferrero

Am Montagmorgen hat sich die Lage verschärft. Der italienische Nutella-Hersteller Ferrero klagte vor Gericht gegen die Gewerkschaft Force Ouvrière (FO), die am Ursprung der Kommandoaktion ist. Das Streikrecht ist in Frankreich zwar sakrosankt, doch ist es einer Personalminderheit untersagt, die Mehrheit an der Arbeit zu hindern. Die Gewerkschaft spricht von 160 – von insgesamt 400 – Streikenden, die Direktion von bedeutend weniger.

Ein französisches Gericht hat Ferrero recht gegeben und die Möglichkeit bestätigt, die Streikenden mit einem Strafgeld zu belegen, solange sie die Werkzufahrt blockieren. Nach inoffiziellen Meldungen kann die Tagesbusse bis zu tausend Euro pro Beschäftigten erreichen. Ferrero hat am Dienstag die Umsetzung der Busse in Aussicht gestellt.

Vor gut einem Jahr hatte Ferrero in Frankreich bereits Schlagzeilen gemacht, als Supermärkte den Nutella-Topf vorübergehend zu einem Dumpingpreis von 1.41 Euro (statt 4.50) abzustossen begannen. Das führte zu kleineren Krawallen vor den Regalen – und in der Folge zu einem gesetzlichen Verbot solcher Superrabatte.