Unbekannte haben offenbar einen Sprengsatz an das US-Politikerehepaar Bill und Hillary Clinton geschickt. Der Sprengsatz ähnelt offenbar dem, der kürzlich an den US-Milliardär George Soros gesandt wurde. Auch beim früheren US-Präsidenten Barack Obama sei ein Päckchen mit einem Sprengsatz entdeckt worden, berichtet die «New York Times».

Das Päckchen an die Clintons sei an die Adresse des Ex-Präsidenten und der Ex-Aussenministerin in Chappaqua im Bundesstaat New York gegangen. Es handelt sich dabei um ihren Hauptwohnsitz.

Die «New York Times» meldete am Mittwoch unter Berufung auf die Polizei, ein Mitarbeiter habe den Sprengsatz bei der Durchsicht der Post entdeckt. (cma)

Update folgt...