Sprecherin: Nawalny im Krankenwagen am Flughafen in Omsk eingetroffen

Begleitet von einem Polizeiwagen sei der Krankenwagen bereits am Flughafen eingetroffen, schrieb Kira Jarmysch am frühen Samstagmorgen im Nachrichtenkanal Telegram. Dazu veröffentlichte sie auch ein Foto. Das Flugzeug wird noch an diesem Samstag in Berlin erwartet, wo Nawalny nach seiner möglichen Vergiftung in der Charité behandelt werden soll.

Die Abreise nach Deutschland hatte sich nach Angaben der Behörden im sibirischen Omsk um einige Stunden verzögert. Zur Begründung hiess es, die Piloten müssten gesetzliche Ruhezeiten einhalten.

Der Oppositionelle liegt seit Donnerstag im Koma und wird künstlich beatmet. Nawalnys Team geht davon aus, dass er während einer Reise durch Sibirien Opfer eines Giftangriffs wurde. Erst nach stundenlangem Hin und Her liessen am Abend die russischen Ärzte ihre Bedenken gegen eine Verlegung nach Deutschland fallen. Nawalny ist einer der schärfsten Kritiker von Kremlchef Wladimir Putin.