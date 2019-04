"Europa ist heute unter Druck, es ist in der Defensive", sagte Weber am Samstag auf einer gemeinsamen Kundgebung von CDU und CSU in Münster. Bei der bevorstehenden Europawahl gehe es darum, "dass wir rauskommen aus der Defensive".

Das europäische Projekt müsse "gegen die Nationalisten und die Egoisten verteidigt werden", sagte Weber, der als Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP) das Amt des EU-Kommissionspräsidenten anstrebt.

Weber sieht Europa vor einer "historischen Wende", bei der es um die Verteidigung der europäischen "Lebensart" gehe. Dazu zählte Weber Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Gleichberechtigung von Mann und Frau, Unabhängigkeit der Justiz, die soziale Marktwirtschaft und die Freiheit von Rede, Medien und Religion.

"This is the European way of life", sagte der CSU-Politiker auf englisch. "Die nächsten Jahre und Jahrzehnte werden darüber entscheiden, ob wir diesen European Way of Life für uns selbst bewahren können und ob wir ihn vielleicht in die Welt hinaustragen können." Dies sei "unser Europa, und wir lassen es uns von niemandem wegnehmen".