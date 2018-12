Am 3. Dezember noch liess sich der Reporter Claas Relotius in Berlin als Sieger des Deutschen Reporterpreises 2018 feiern. Drei Wochen später steht der 33-jährige Ausnahmejournalist wegen einer weit weniger rühmlichen Sache schon wieder im Rampenlicht. Das Hamburger Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» hat gestern mitgeteilt, dass mehrere der 55 Texte, die Relotius für das Magazin geschrieben hatte, gefälscht seien. Relotius hat als Journalist auch für die «NZZ am Sonntag» und die «Weltwoche» geschrieben. Im Februar 2017 haben auch die Verbundzeitungen der AZ Medien einen seiner Texte mit dem Titel «Cowboys im Visier» publiziert. Ob dieser Text ebenfalls frei erfunden war, wird derzeit abgeklärt.

Aufgeflogen ist Relotius wegen seiner letzten «Spiegel»-Story über eine amerikanische Bürgerwehr, die entlang der mexikanischen Grenze patrouilliert. Den Text mit dem Titel «Jaegers Grenze» hat Relotius gemeinsam mit dem «Spiegel»-Reporter Juan Moreno geschrieben. Während Relotius in den USA recherchierte, machte sich Moreno in Mexiko auf Spurensuche. Moreno schöpfte bald Verdacht, dass Relotius weite Passagen seines Textes frei erfunden hatte. Er fand heraus, dass einige der von Relotius portraitierten Figuren bereits in anderen Artikeln unter anderem Namen erschienen waren.

Moreno stellte seinen Reporterkollegen zur Rede. Doch der stritt alles ab. Auch «Spiegel»-intern glaubte man die Anschuldigungen Morenos nicht. Der grosse Claas Relotius – u.a. vierfacher Träger des Deutschen Reporterpreises, CNN-Journalist des Jahres und laut Forbes einer der 30 Top-Journalisten un-ter 30 –, ausgerechnet er ein Fälscher? Nein, das kann nicht sein.