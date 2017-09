Humor ist Geschmacksache. Nicht alles ist lustig, wofür die «Spasspartei» einsteht. Ihr Programm für die Bundestagswahl liest sich denn auch nicht wie ein ernst gemeintes Rezept für das Land: Managergehälter sollen an BH-Grössen angepasst, die Bierpreisbremse eingeführt und «der Irre vom Bosporus», der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, nach Deutschland gelockt, eingekerkert und gegen den in türkischer Haft einsitzenden Journalisten Deniz Yücel ausgetauscht werden.

Geharnischte Reaktionen löste «Die Partei» kürzlich mit einem Plakat aus, das als Replik auf Merkels Wahlkampfslogan – «Für Deutschland, in dem wir gut und gerne leben» – gedacht war. Über dem berühmten Foto des an einem türkischen Strand liegenden, toten Flüchtlingskindes Aylan Kurdi titelte «Die Partei»: «Für einen Strand, an dem wir gut und gerne liegen.»

Kein Rezept, keine Inhalte

Die Satiriker selbst sehen sich in der Rolle der unbequemen Konkurrenten auf dem politischen Parkett. Das Bild des toten Flüchtlingskindes sollte die Aufmerksamkeit auf das Schicksal Hunderttausender auf der Flucht befindlicher Menschen lenken, der Verweis auf die Managergehälter spielt auf überbordende Löhne in den Chefetagen der Grosskonzerne an, die Bierpreisbremse lehnt sich an die Mietpreisbremse an und macht so indirekt die stetig steigenden Wohnkosten zum Thema. Dennoch: «Die Partei» hat kein wirkliches Rezept für die Wahlen – und polarisiert gerade deshalb.