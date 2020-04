Sollte Diktator Kim sterben - kann sich seine Familie an der Macht halten?

Die Geschichte lehrt uns eigentlich, dass Diktatoren ihre Nachfolge nicht zu regeln und schon gar nicht die Macht in der Familie zu halten vermögen. Nicht einmal Josef Stalin ist es gelungen, einen Nachfolger zu installieren. In Nordkorea aber herrschen die Kims wie in einer Erbmonarchie bereits in der dritten Generation absolut. Vom Staatsgründer Kim Il Sung ist die Macht 1994 auf seinen Sohn Kim Jong Il und 2011 schliesslich auf den aktuellen Machthaber Kim Jong Un übergegangen.

In einer zweiwöchigen Reise im Sommer 2017 ist es nicht möglich, tief ins Innere eines unheimlichen Machtsystems zu blicken. Ein Nordkoreaner würde ja nach einer 14-tägigen geführten Reise durch unser Land die Geheimnisse der direkten Demokratie auch nicht ergründen können.

Und doch ist es allein durch Beobachtung möglich, etwas über den Personenkult rund um das Staatsoberhaupt zu verstehen. Schliesslich ist Public Relations (Öffentlichkeitsarbeit) auch in direktdemokratischen Staatswesen wie der Eidgenossenschaft ein blühender Industriezweig.

Die Familie im Vordergrund

Kim ist in Nordkorea in der Öffentlichkeit keineswegs so allgegenwärtig, wie wir aufgrund der unzähligen in der ganzen Welt verbreiteten Bilder vermuten könnten. Kim hier, Kim da, Kim auf einem Pferd, Kim mit Generälen bei Raketentests und so weiter und so fort.

Allgegenwärtig ist in Nordkorea vielmehr die Familie. Und geschickt wird Kim nicht als der alleinige weise, allwissende Führer gefeiert. Sondern seine ganze Familie. Die Verbundenheit des Volkes mit dem Familienclan wird auf eine banale und doch raffinierte Art und Weise kultiviert.

In allen öffentlichen Gebäuden sind die Bilder des Vaters und/ oder des Grossvaters zu sehen und in jeder grösseren Ortschaft stehen Statuen der beiden ersten Staatsoberhäupter. Wer daran vorbeigeht, verlangsamt seinen Schritt und verbeugt sich, wer daran mit dem Auto oder dem Velo vorbeifährt, verlangsamt auf Schritttempo. Radarkontrollen sind nicht erforderlich (so es denn überhaupt ein Radargerät in diesem Land geben sollte). Niemand denkt nur daran, an den Standbildern der Granden der Politik vorbeizurasen.