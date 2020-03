So bekämpfen unsere Nachbarn das Corona-Virus

In Frankreich sind mittlerweile weit über tausend Menschen mit dem Corona-Virus angesteckt. In Quarantäne befinden sich auch fünf Abgeordnete der Nationalversammlung sowie mehrere Firmenchefs. Nicht nur in den zwei französischen Krisenherden Elsass und Oise (Landesnorden), sondern neu auch in der Hauptstadt Paris sind Schulen geschlossen.

Wie in der Schweiz werden nun Sport- und andere Grossanlässe mit über 1000 Teilnehmern abgesagt. Fünf Tage vor den landesweiten Kommunalwahlen kündigte Premierminister Edouard Philippe auch spezielle Schutzmassnahmen (Desinfektion, Schutzmasken) in den Wahllokalen an. Im Alltag verzichten viele Franzosen auf das Händeschütteln und «la bise» (Wangenküsschen).

Und obwohl die Jahreszeit wärmer wird, tragen viele Pendler neben Schutzmasken auch Handschuhe in der Bahn und Metro. Alle reiben sich die Hände mit Desinfektionsgel ein. Die Regierung hat den Apotheken nun erlaubt, solchen Gel im Hinterzimmer selber herzustellen.

Deutschland: Geisterspiele

Wie in der Schweiz könnten auch in Deutschland Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen abgesagt werden. Gesundheitsminister Jens Spahn brachte eine entsprechende Idee in die Debatte ein. Allerdings sind der Bundesregierung die Hände gebunden. Zuständig für Absagen von Grossveranstaltungen sind die Veranstalter selbst oder die jeweiligen Gesundheitsbehörden in den Städten und Kommunen.

In dem vom Corona-Virus stark betroffenen Bundesland Nordrhein-Westfalen nimmt man die Empfehlung aus Berlin ernst, sämtliche Bundesliga-Partien in NRW sollen vor leeren Rängen stattfinden. Derweil reagiert die Bundesregierung auch auf die wirtschaftlichen Folgen des Corona-Virus. Am Sonntagabend hat sich die Grosse Koalition auf ein Massnahmenpaket geeinigt, das die negativen Folgen für die Wirtschaft abfedern soll.

Demnach wird die Auszahlung von Kurzarbeitergeld von der Regierung erleichtert. Spahn äusserte sich am Montag in Berlin auch zu dem Konflikt zwischen Deutschland und der Schweiz um Schutzmasken, die an der deutschen Grenze zurückbehalten und nicht in die Schweiz geliefert werden können. Spahn hat angekündigt, «zeitnah» Ausfuhrgenehmigungen zu erteilen.