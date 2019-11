Sie schauten aus dem Fenster auf den Krieg – und haben nur noch eine Hoffnung

Die Jahre im Krieg haben tiefe Spuren hinterlassen. Manche sind auffällig, wie die Abdrücke der Panzerketten, die sich auf der alten Schnellstrasse nach Donezk für immer in den Asphalt gepresst haben. Andere bleiben zunächst verborgen, wie die Enttäuschung, die Ljudmila Stepanowna Pawljuk fühlt.

Die Ortsvorsteherin von Krasnohoriwka sitzt in ihrem kleinen Büro. An der Wand hängen zwei blau-gelbe Flaggen der Ukraine. Die 65-Jährige sagt mit Falten um die müden Augen: «Wir kämpfen ums Überleben. Keiner weiss, wie es weitergeht.» Wie viele hier im Osten der Ukraine fühlt sie sich alleingelassen mit ihren Alltagssorgen. «Wir lächeln nicht mehr», sagt Pawljuk.

Seit fünfeinhalb Jahren herrscht Krieg in der Ostukraine. Die Armee kämpft gegen von Russland unterstützte Separatisten, die 2014 in der Region Donezk und in Luhansk Volksrepubliken ausriefen. 13000 Menschen haben bereits ihr Leben verloren. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat am Donnerstag angekündigt, weitere Truppen aus dem umkämpften Gebiet abzuziehen. Ein weiterer Schritt Richtung Entspannung, nachdem Russland und die Ukraine im September Gefangene ausgetauscht hatten. Bald könnte es zu einem neuen Gipfeltreffen kommen, um den noch immer schwelenden Konflikt endlich beizulegen.

Die Schüler flohen ins Treppenhaus

Die Bewohner der Gegend sehnen das Ende des Konfliktes herbei. Auch hier in Krasnohoriwka, einem Dorf in der «grauen Zone», knapp fünf Kilometer entfernt von der Front. In der Ferne ragen Schornsteine in den Himmel. In den Gärten liegen geerntete Kürbisse, die Strassen sind schlecht, in der Dorfmitte stehen ein Weltkriegsdenkmal und ein zertrümmertes Kulturzentrum. Einschusslöcher an Hausfassaden und Mauern, die von Projektilen und Granatsplittern durchbohrt wurden. Spuren des Krieges, der im Westen leicht in Vergessenheit gerät. 129 Häuser sind in Krasnohoriwka beschädigt worden, das weiss Ortsvorsteherin Pawljuk genau. Ihr eigenes ist ebenfalls betroffen.