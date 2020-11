Sie prügeln auf einen wehrlosen Mann ein: Aufruhr wegen Polizeigewalt in Frankreich

Präsident Emmanuel Macron ist «sehr schockiert», Fussballstar Antoine Griezmann twitterte aus Barcelona, Frankreich schmerze ihn, und sein Kollege Kylian Mbappé präzisierte: «Stopp den Rassismus!»

Sie alle bezogen sich auf einen neuen Fall krasser Polizeigewalt in Paris. Drei Beamte hatten grundlos und minutenlang einen Musikproduzenten vermöbelt und ihn offenbar auch als «Dreckneger» beschimpft. Dann nahmen sie ihn wegen «Gewalt gegen eine Amtsperson» sowie «Rebellion» fest.

Was sie nicht wussten: Eine Überwachungskamera hatte die Szene gefilmt. Und sie zeigt keine Gewalt und kein Fehlverhalten des 41-jährigen Opfers, sondern nur das ungehemmte, minutenlange Zuschlagen der Polizisten.

Filmen von Polizisten soll verboten werden

Am Freitag wurden sie der polizeiinternen Kontrollbehörde vorgeführt. Die Ermittlung läuft nun auf «Gewalt durch eine Amtsperson». Innenminister Gérard Darmanin drohte den Schuldigen mit Amtsenthebung. Der am Kopf verletzte Musikproduzent, Michel Zecler, erklärte derweil, er habe noch Glück gehabt: «Wäre die Szene nicht gefilmt worden, würde mir niemand glauben.»

Diese Aussage hat einen sehr politischen Hintergrund. Das französische Parlament berät derzeit ein Gesetz zur «globalen Sicherheit». Umstritten ist vor allem Artikel 24, der das Fotografieren und Filmen von Polizisten untersagt, wenn ihre «physische oder psychische Integrität beeinträchtigt» wird. Als Folge müssten auch Medien die Gesichter von Einsatzpolizisten unkenntlich machen. Gegner halten der Regierung vor, sie wolle Bildbelege für Polizeiübergriffe an Demonstrationen verhindern. Das sei ein Angriff auf die Pressefreiheit, meint auch der französische Zeitungsverband.

Am Samstag findet auf der Place de la République in Paris ein «Marsch der Freiheiten» gegen das Gesetz statt. Dort war es bereits am Montag zu Zusammenstössen mit der Polizei gekommen, als ein Hilfswerk mit Migranten ein symbolisches Zeltlager aufschlug. Wie zahlreiche Videosequenzen belegen, gingen die Ordnungskräfte sehr rüde zu Werke: Sie schlugen am Boden Liegende, stellten einem Davonrennenden ein Bein und schleppten Afghanen in ihre Zelte eingewickelt davon. Innenminister Gérald Darmanin sagte, er sei schockiert. Das Dumme für ihn: Von den angewandten Polizeimethoden hatte er nur dank jener Videosequenzen erfahren, die er unterbinden will.