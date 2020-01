Sechs Feuerwehrleute bei Einsatz gegen Buschfeuer verunfallt

Die sechsköpfige Besatzung konnte noch selbst aus dem Feuerwehrauto steigen. Die Verletzungen seien nicht lebensgefährlich, hiess es weiter. Die Feuerwehrleute wurden in ein Spital gebracht.

Zuvor war in den Bergen von New South Wales ein Löschflugzeug abgestürzt. Die Besatzung, drei Feuerwehrleute aus den USA, kam dabei ums Leben. Die Ursache für das Unglück sei noch unklar, erklärte die Polizei am Freitag. Der Maschinentyp, eine C-130 Hercules, kann 15 000 Liter Wasser transportieren. 160 Flugzeuge sind bei den Löscharbeiten im Einsatz.

In der Küstenmetropole Sydney und in weiten Teilen von New South Wales wurde die Luft am Freitag als "gefährlich" eingestuft, wegen des Rauchs und Staubs, der durch die Feuer entsteht. Bei den Bränden, die den Flughafen der Hauptstadt Canberra zeitweise lahmgelegt hatten, beruhigte sich die Lage etwas.

In Australien wüten seit Monate schwere Feuer, besonders im Südosten. Bisher 32 Menschen starben dabei.