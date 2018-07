Was heisst das?

Im Juni wurden 564 Tote gezählt. In den Vormonaten waren es zwischen zehn und zwanzig Toten.

Vor etwas mehr als einem Jahr konnte ich mit den humanitären Piloten mitfliegen und war bei mehreren Such- und Rettungsaktionen vor der libyschen Küste dabei. Was hat sich seither an der Situation auf dem Mittelmeer verändert?



Die Situation unten im Wasser hat sich massiv verändert. Die italienische Küstenwache hat sich komplett zurückgezogen, die Schiffe von Nichtregierungsorganisationen dürfen zum Teil nicht mehr auf Rettungsmission gehen und werden im Hafen blockiert. Auf der anderen Seite dürfen die wenigen Schiffe, die vor Ort noch retten, nicht mehr in den italienischen Häfen anlegen. Das Schiff der NGO «Open Arms» beispielsweise musste bis nach Spanien fahren, um die geretteten Personen abzuladen. So verstreicht wertvolle Zeit – Zeit, in der Menschen ertrinken.

Die NGOs, die im Mittelmeer agieren, gerieten in der Vergangenheit zunehmend in die Kritik. Ihnen wurde vorgeworfen, ein Pull-Faktor zu sein, der die Flüchtlinge auf das gefährliche Meer treibt.

Die Zahlen der ertrunkenen Menschen vom letzten Monat sind die traurige Bestätigung, dass das nicht stimmt. Die Leute steigen in die Boote wegen der Situation in ihren Ländern und der Situation in Libyen. Sie steigen in die Boote, weil sie keine andere Option haben. Und jetzt liess man sie voll ins Messer laufen.

Sie klingen wütend.

Es macht mich tatsächlich wütend. Momentan werden wir daran gehindert, Menschenleben zu retten. Es ist, als würde ein Rettungsfahrzeug nicht zu einem Unfall gelassen. In der Schweiz wäre das eine strafbare Handlung.

Sie schätzen das Verhalten der Behörden als strafbar ein?

Diese Frage müsste ein Gericht beurteilen. Was ich dazu sagen kann, ist: Momentan werden aktiv Rettungskapazitäten zurückgehalten, die in den letzten Jahren einen unglaublichen Job geleistet haben und so die Zahl der Toten massiv eindämmen konnten. Dass jetzt mehr Menschen sterben, sehe ich als Folge des Verhaltens der Behörden.

Muss jetzt die libysche Küstenwache aufgestockt werden?

Sie bekommt dieser Tage ja bereits sieben neuen Patrouillenboote von der italienischen Regierung. Doch ich möchte auf die humanitäre Situation in Libyen aufmerksam machen, die nach wie vor schlimm ist. Flüchtlinge nach Libyen zurückzuschaffen, verstösst gegen die Genfer Flüchtlingskonvention. Eine Aufstockung der libyschen Küstenwache ist also nicht in unserem Interesse.