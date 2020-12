Schweizer Bischöfe in Sorge wegen der Nicht-Wahl in Chur

Die Bischöfe verfolgten die Ereignisse mit Sorgen. Sie verbänden sich mit allen Gläubigen des Bistums Chur im Gebet um einen guten Ausgang bei der Suche nach einem Bischof, schrieb die Schweizer Bischofskonferenz am Mittwoch im Anschluss an ihre im Rahmen einer Videokonferenz durchgeführten Vollversammlung.

Die Bischöfe vertrauen den Ausgang einer Churer Bischofswahl "der Führung durch den Heiligen Geist an", wie sie weiter schrieben. Die 22 Domherren des Bistums hatten sich am Montag letzter Woche in Chur versammelt, um einen Nachfolger des aus Altersgründen zurückgetretenen Vitus Huonder zu wählen.

Es kam allerdings zu keinem Ergebnis. Keiner der drei von Papst Franziskus vorgeschlagenen Kandidaten wurde gewählt. Geleitet wird die Diözese Chur deshalb weiterhin von Peter Bürcher, der im Mai letzten Jahres vom Papst in Chur als Apostolischer Administrator eingesetzt wurde.