Der Arzt Ruedi Lüthy (76) war einer der ersten Aids-Spezialisten der Schweiz und baute die die Abteilung für Infektionskrankheiten am Universitätsspital Zürich auf. Lüthy war einer der Mitbegründer des Zürcher «Lighthouse»-Hospiz. 2003 gründet er die Stiftung «Swiss Aids Care International» (heute: «Ruedi Lüthy Foundation») und baute in Harare eine Klinik für HIV-Infizierte auf. Simbabwe ist eines der am stärksten von Aids betroffenen Ländern der Welt. Die Newlands Clinic betreut heute fast 6000 Patienten in Harare und bildet medizinisches Personal aus. Die Klinik finanziert sich grösstenteils aus Spenden an die «Ruedi Lüthy Foundation».