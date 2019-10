Während, vor allem entwickelte Länder des Westens und in Asien, praktisch überall visafrei oder zumindest mit einfachen elektronischen Visas einreisen können, haben es andere afrikanische und arabische Bürgerinnen und Bürger oftmals schwer, in ein anderes Land einreisen zu können.

Pass, Visa, Einreiseregistrierung – wer in die Ferien geht, der braucht so manches Dokument um sich in den Ferien auszuweisen oder überhaupt erst an der Zollkontrolle an den Flughäfen dieser Welt vorbei zu kommen. Doch nicht alle Länder werden gleich behandelt, wenn es um die Einreise geht.

Das Staatsbürgerschafts-Beratungsunternehmen Henley & Partners erhebt daher in regelmässigen Intervallen die Rangliste mit den «mächtigsten» und den «schwächsten» Ländern dieser Welt. Dabei werden Punkte wie visafreie oder vereinfachte Einreise berücksichtigt.

In der untenstehenden Liste finden Sie die Top Ten der mächtigsten Reisepässe dieser Welt. Die Zahlen in Klammern stehen für die Anzahl der Länder, in welche man mit dem jeweiligen Reisepass vereinfacht oder visafrei einreisen kann.

Das sind die mächtigsten Reisepässe

Platz 1: Japan und Singapur (190 Länder)

Platz 2: Finnland, Deutschland und Südkorea (188 Länder)

Platz 3: Dänemark, Finnland und Luxembourg (187 Länder)

Platz 4: Frankreich, Spanien und Schweden (186 Länder)

Platz 5: Australien, Niederlande und Portugal (185 Länder)

Platz 6: Belgien, Kanada, Griechenland, Irland, Norwegen, Grossbritannien, USA, Schweiz (184 Länder)

Platz 7: Malta und Tschechische Republik (183 Länder)

Platz 8: Neuseeland (182 Länder)

Platz 9: Australien, Litauen und Slowakei (181 Länder)

Platz 10: Ungarn, Island, Lettland und Slowenien (180 Länder)

Auffällig ist dabei, dass es hauptsächlich westliche und entwickelte Länder sind, welche die Liste anführen. Es ist, so nannte es Christian Kälin, der Vorsitzende der Firma Henley und Gründer des weltweiten «Reisepass-Index», die Erhebung, ein «Club unter Bekannten». Denn in der Top Ten seien immer etwa die gleichen Länder, welche das Ranking anführen und die anderen Staaten aussen vor lassen würden. Allgemein komme es in der Top Ten nur zu kleinen Verschiebungen untereinander.

Doch haben es eben nicht alle Länder so einfach wie die obige Top 10. Die Liste von unten heran führen vor allem Länder in Afrika und Arabien an, die beinahe für alle Länder dieser Welt eine schwierige und umfangreiche Einreiseprozedur durchlaufen müssen. Ein Problem, wie Kälin meint.