Schweden scheint das Coronavirus in den Griff zu bekommen

Schweden hat zwar Grossveranstaltungen abgesagt und setzt auf freiwillige Disziplin in Sachen Abstand halten und Hygiene. Anders als im restlichen Europa wurden Schulen, Restaurants und Geschäfte aber zu keinem Zeitpunkt geschlossen. Die hohen Todeszahlen, die Schweden wegen dem Coronavirus zu verzeichnen hat, sprechen nicht für die lockere Strategie, die die Skandinavier fahren. Mit 54,1 Todesfällen pro 100'000 Einwohnern liegt Schweden deutlich über Nachbar Norwegen (4,7) und auch über der Schweiz (20,0). Ein Grossteil der Verstorbenen sind ältere Menschen. So konnte das Virus beispielsweise schon Mitte April in einem Drittel aller Altersheime in Stockholm nachgewiesen werden – trotz Besuchsverbot.

Doch inzwischen zeigt die Kurve der täglichen Todesfälle in Schweden deutlich nach unten. In der letzten Woche meldete Schweden im Schnitt knapp 15 Todesfälle am Tag. Ende April waren es durchschnittlich über 100. Tägliche Todesfälle in Schweden

Auch die Fallzahlen, die noch vor einem Monat deutlich in die Höhe geschnellt sind, gehen inzwischen zurück. Im Schnitt haben sich die letzten Tage jeweils rund 400 Menschen mit dem neuen Virus infiziert. Einen Teil des Anstieges Anfang Juni lässt sich mit dem erhöhten Testvolumen erklären: Die Schwedische Regierung investierte zusätzlich fast 6 Millionen Kronen (rund 624'000 CHF) ins Testen. Schweden ist mit 10 Millionen Einwohnern etwas grösser als die Schweiz. Mit durchschnittlich etwa 100 neuen Fällen steht die Schweiz allerdings im direkten Vergleich noch immer deutlich besser da. Tägliche Fallzahlen in Schweden

Getestet wird zurzeit übrigens ziemlich genau gleich viel in beiden Ländern: Sowohl in der Schweiz als auch in Schweden wird in diesen Tagen rund eine Person pro 1000 Einwohner auf das Coronavirus getestet. Täglich durchgeführte Tests pro 1000 Einwohner