Der Chefinspektor in der dänischen Hauptstadt, Jørgen Bergen Skov, sprach am Mittwoch von "einem Angriff, den wir nicht akzeptieren können oder wollen". Am Vormittag wollte die Polizei auf einer Pressekonferenz Näheres zu dem Vorfall mitteilen.

Bilder aus dem Eingangsbereich des Verwaltungsgebäudes zeigten heftige Schäden an der Fassade und an Fenstern. Die Mitarbeiter wurden von Verwaltungsdirektorin Merete Agergaard aufgefordert, am Mittwoch zu Hause zu bleiben. Die Steuerverwaltung Skattestyrelsen liegt im Norden der Stadt am Bahnhof Nordhavn.