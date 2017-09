Dafür wurde in der Sportarena, die rund 40'000 Personen fasst, ein separater Bereich für Familien eingerichtet. Zum Nationalfeiertag werden landesweit Konzerte gegeben, Tänze gezeigt und Feuerwerke gezündet.

Bisher wurden Frauen in Saudi-Arabien auch am Nationalfeiertag nicht in das Stadion gelassen. Das konservative muslimische Königreich verfolgt aus religiösen Gründen eine strenge Politik der Geschlechtertrennung.

Zuletzt gab es aber einige behutsame Lockerungen. So erlaubte etwa das Bildungsministerium im Juli die Teilnahme von Mädchen am Sportunterricht staatlicher Schulen. Zudem dürfen Frauen mittlerweile auch ausserhalb von Schulen und Spitälern vielerorts arbeiten.