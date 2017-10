Im Zuge der Ermittlungen zur Russland-Affäre will die US-Justiz laut einem Zeitungsbericht den früheren Wahlkampfleiter von Präsident Donald Trump in Gewahrsam nehmen.

Wie die «New York Times» am Montag berichtete, ging Ex-Kampagnenchef Paul Manafort die offizielle Aufforderung zu, sich den Behörden zu stellen. Aufnahmen von «CNN» zeigen, wie der 68-Jährige sich am Montagmorgen ins FBI-Büro in Washington begibt.

Geldwäsche?

Vermutungen gehen dahin, dass er sich im Zusammenhang mit früheren Ukraine-Geschäften und möglicherweise Geldwäscherei verantworten soll und nicht in direktem Zusammenhang mit dem Kern der Untersuchungen des FBI-Sonderermittlers Robert Mueller.

Mueller ermittelt wegen mutmasslich illegaler Russland-Kontakte des Wahlkampfteams des heutigen Präsidenten sowie wegen mutmasslicher russischer Hackerangriffe zugunsten Trumps im vergangenen Jahr.