Reisebus stürzt auf Bergpass in eine Schlucht: 26 Tote und 17 Verletzte

Auf einer kurvigen Bergstrasse im Nordwesten Tunesiens sind am Sonntag in der Region Aïn Snoussi 26 Menschen ums Leben gekommen und 17 Personen wurden verletzt als ein Reisebus von der Strasse abkam und in eine Schlucht stürzte. Das bestätigte das Gesundheitsministerium des Maghreb-Staates gegenüber den Medien. Es handelt sich um eines der schwersten derartigen Unglücke in Tunesien.

Wie die Regierung des Landes bestätigte, sind alle Opfer Tunesier; vornehmlich junge Erwachsene.

An Bord des verunfallten Busses befanden sich 43 Mensche, die alle aus der Hauptstadt Tunis in Richtung Aïn Draham unterwegs war. Aïn Draham ist ein beliebtes Wochenend-, Ferien-, und Ausflugsziel der Tunesier.