Die Betroffenen wurden aufgerufen, bei der katalanischen Polizei Anzeige gegen die staatliche Polizeieinheit Guardia Civil zu erstatten. Die Rettungsdienste Kataloniens sprachen ihrerseits von mindestens 91 Verletzten. Am Mittag hiess es, es seien 38 Menschen verletzt worden.

Das von der katalanischen Regionalregierung von Carles Puigdemont ausgerufene "verbindliche Referendum" findet trotz eines Justizverbotes und gegen den Willen der Zentralregierung in Madrid statt.

Elf Polizisten verletzt

Zur Verhinderung der Abstimmung hat Madrid rund 4000 staatliche Polizisten nach Katalonien geschickt. Nach Angaben des Innenministeriums in Madrid wurden auch mindestens elf spanische Polizisten verletzt. Die Einsatzkräfte wurden demnach mit Steinen beworfen.

Die von der Zentralregierung entsandte paramilitärische Polizeieinheit Guardia Civil und die Nationalpolizei griffen teilweise hart durch. Sie versuchten, Wähler energisch am Zugang zu den Urnen zu hindern.

Schreckliches Bild

Puigdemont sagte, der Einsatz von Schlagstöcken und Gummigeschossen durch die Polizei sei eine "nicht zu rechtfertigende Gewalt". Dies erzeuge ein schreckliches Bild von Spanien. An die Adresse der Regierung des spanischen Regierungschefs Mariano Rajoy sagte er: "Es ist alles gesagt, die Schande wird sie auf ewig begleiten."

Auf Fotos war zu sehen, dass die Polizei zum Teil auch Gummigeschosse einsetzte. Mehrere Menschen bluteten im Gesicht, darunter auch ältere Bürger.

"Wir sind gezwungen, das zu tun, was wir nicht tun wollten", verteidigte der Vertreter der Zentralregierung in Katalonien, Enric Millo, den Polizeieinsatz. Über Barcelona kreisten Helikopter.

Passive Regionalpolizei

Die katalanische Regionalpolizei Mossos d'Esquadra, die in der Region verwurzelt und angesehen ist, war vor dem Referendum Madrid unterstellt worden. Dem Befehl, Schulen und andere Wahllokale abzuriegeln, kam sie am Morgen dennoch nicht nach und blieb passiv.

Die spanische Zentralregierung sieht die Volksabstimmung in der nach Unabhängigkeit strebenden Region als illegal an. In der Hauptstadt Barcelona und den Gemeinden Kataloniens strömten die Menschen trotzdem in die Wahllokale, um ihre Stimme abzugeben. Mehr als 5,3 Millionen Menschen sind aufgerufen, bis 20.00 Uhr in einem der 2315 Wahllokale ihre Stimme abzugeben.

Die Befürworter des Referendums rechnen trotzdem mit der Beteiligung Zehntausender. Erste Schätzungen zur Wahlbeteiligung will die Regionalregierung am Vormittag vorlegen.