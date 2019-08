(dwa/sda) In Italien überstürzen sich die Ereignisse. Am Dienstagnachmittag hat Ministerpräsident Giuseppe Conte seinen Rücktritt angekündigt. Er erklärte die Regierung aus rechtsnationalistischer Lega und populistischer Fünf-Sterne-Bewegung für beendet. «Die derzeitige Krise gefährdet unweigerlich die Arbeit der Regierung, welche hier endet», sagte Conte am Dienstag im Senat in Rom.

In seiner Rede griff Conte Innenminister Matteo Salvini von der Lega scharf an – er nannte den umstrittenen Salvini «verantwortungslos». Salvini habe mit der Aufkündigung der Regierungskoalition mit den Cinque Stelle seine eigenen Interessen und die seiner Partei verfolgt, sagte Conte.

Update folgt...