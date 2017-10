Das Wasserglas stand fein säuberlich auf dem Rednerpult am Sitz der katalanischen Regionalregierung in Barcelona. Kurz vor Mittag lud Präsident Carles Puigdemont die Presse in diesen gotischen Palast. Das öffentliche Fernsehen meinte schon zu wissen, was er verkünden wird: Neuwahlen. Damit wäre die Unabhängigkeit der abtrünnigen spanischen Region für lange Zeit vom Tisch gewesen. Der spanische Börsenindex IBEX schoss sofort in die Höhe. Die Investoren hofften auf eine Lösung der Krise. Weniger begeistert waren die Studenten und Schüler, die seit Mittwoch streiken und vor dem Regierungssitz demonstrierten. «Puigdemont Verräter» stand auf einem Transparent. Das Wasserglas blieb schliesslich unberührt. Die Rede wurde kurzfristig und ohne Begründung abgesagt.

Zwei Stunden später kam die Nachricht vom Presseteam des Präsidenten: Puigdemont wird nun doch sprechen. Um 17 Uhr öffnete sich das massive Holzportal des Büros des Präsidenten doch noch und Puigdemont trat ins Blitzlichtgewitter. Das Wasser rührte er nicht an, denn seine Erklärung war so kurz, dass sein Mund keine Chance hatte auszutrocknen: Es wird keine Neuwahlen geben. Die Zentralregierung habe ihm keine Garantien dafür gegeben. Bereits in den vergangenen Tagen hatten Repräsentanten der regierenden Volkspartei PP verlauten lassen, dass auch Neuwahlen die Katalanen nicht vor dem Artikel 155 schützen würden. Er kommt zur Anwendung, weil Puigdemont mit seiner verklausulierten Unabhängigkeitserklärung nach Ansicht der Zentralregierung gegen die Verfassung verstossen hat.

Übernahme durch Madrid

Es geht bei diesem Verfassungsartikel, der bisher noch nie angewandt wurde, um die Kernelemente der katalanischen Unabhängigkeit. Bewilligt der Senat heute in Madrid dessen Anwendung, übernehmen spanische Funktionäre die katalanischen Institutionen. Es geht um die Regionalpolizei Mossos d’Esquadra, um die öffentlichen katalanischen Radio- und Fernsehstationen und um das Erziehungsdepartement. Kurz: Es geht um die Errungenschaften des katalanischen Nationalismus. Politiker des Regierungsbündnisses «Junts pel Si» befürchten, dass die Zentralregierung den Artikel 155 nutzt, um diese rückgängig zu machen. Der umstrittenste Punkt ist der Unterricht der Kinder auf Katalanisch. Der Hauptteil des Unterrichts der öffentlichen Schulen findet in der Regionalsprache statt. Eine Wahlfreiheit gibt es nicht.

Es ist diese Befürchtung, welche das Lager der Separatisten spaltet. Der Graben zieht sich durch Parteien und Regierung. Ein Teil will durch vorgezogene Parlamentswahlen den Artikel 155 abwenden. Ein anderer Teil ist der Ansicht, dass Neuwahlen den Artikel 155 nicht aufhalten werden. Es brauche nun den Bruch, auch wenn es damit zur Konfrontation mit Madrid kommt. Gestern begann die Debatte des katalanischen Regionalparlamentes über eine Reaktion auf den Artikel 155. Erst heute wird es über die Anträge der Parteien entscheiden. Ebenfalls heute berät der Senat in Madrid über den Artikel 155. Man kann davon ausgehen, dass er durchgewinkt wird. Als Reaktion darauf dürfte das Parlament oder aber der Präsident in Barcelona die Unabhängigkeit Kataloniens ausrufen. Am Samstag tagt dann die spanische Regierung und wird voraussichtlich den Artikel 155 in Kraft setzen.

Polizisten gegen Polizisten

Wie regionale Medien berichten, räumen subalterne Regierungsbeamte bereits ihre Büros, weil sie ihre Entlassung am Samstag erwarten. Einen Vorgeschmack auf die bevorstehenden Konfrontationen gab ein Ereignis, das sich am Donnerstagmorgen am Stadtrand von Barcelona zutrug. Polizisten der Regionalpolizei Mossos d’Esquadra wurden in der Nähe einer Kehrichtverbrennungsanlage von Polizisten des Zen tralstaates umstellt. Sie unterstellten ihren katalanischen Kollegen die Absicht, relevante Dokumente für das Strafverfahren, das gegen ihren Kommandanten läuft, zu vernichten. Die Mossos sagten, es handle sich um eine routinemässige Vernichtung und weigerten sich, die Dokumente herauszugeben. Eine Untersuchungsrichterin der Audiencia Nacional ordnete schliesslich an, dass die Dokumente nicht vernichtet werden.