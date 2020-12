Putin verrät Journalisten, warum er sich nicht impfen lassen will

Es ist offenbar ohnehin alles gut, besser, ja am besten in Russland. Das ist Putins Mantra, das er in der viereinhalbstündigen Medienkonferenz immer und immer wieder wiederholte. Pandemiebedingt fand der Anlass in einem Hybridformat statt: Putin sass in seiner Residenz, die Journalisten in extra für sie geschaffene Fragezentren quer durchs Land. Aber auch «einfache Bürger» konnten dem Präsidenten ihre Fragen stellen. Gerade ausländischen Beobachtern biete die Ansprache einen wichtigen Einblick in die Denkweise des Kreml.

Putins Impf-Ausrede

Auf Interesse stiess natürlich auch der russische Coronaimpfstoff «Sputnik V», der in einem Schnellverfahren entwickelt und trotz noch ausstehender klinischer Testergebnisse bereits der die Bevölkerung verabreicht wird.