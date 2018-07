"Ich musste wiederholen, was ich bereits mehrmals gesagt habe: Die russische Regierung hat sich nie (...) in den US-Wahlkampf eingemischt", sagte Putin im Anschluss an sein Treffen mit Donald Trump am Montag in Helsinki.

Zudem bezeichnete er das Treffen mit Trump in Helsinki als "sehr erfolgreich und sehr nützlich". Das Gespräch sei in "offener und geschäftsmässiger Atmosphäre" verlaufen. Es gebe "keine objektiven Gründe" für Spannungen im Verhältnis beider Staaten, sagte er im Anschluss an das Treffen. Heute seien Moskau und Washington mit ganz anderen Problemen konfrontiert. Diese könnten nur mit vereinten Kräften gelöst werden.

Auch Trump hat sich zufrieden über sein Treffen mit Wladimir Putin geäussert. "Der Dialog ist sehr gut verlaufen", sagte er bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Putin. "Ein produktiver Dialog ist nicht nur gut für die Vereinigten Staaten und Russland, sondern für die Welt."

Das Gipfeltreffen hat seiner Einschätzung zur Verbesserung der bilateralen Beziehungen beigetragen. "Unsere Beziehung war nie schlechter als sie es jetzt ist", hatte Trump zuvor gesagt. Das habe sich nun mit den Gesprächen in Helsinki geändert.

Trump und Putin waren am Montag rund zwei Stunden zu einem Vier-Augengespräch in der finnischen Hauptstadt zusammengekommen. Anschliessend hatten die beiden Präsidenten ihr Treffen in grösserer Runde fortgesetzt. Daran nahmen unter anderem auch die Aussenminister Mike Pompeo und Sergej Lawrow teil.