Proteste in Minneapolis: Wieso die Situation ausser Kontrolle gerät – und was die Eskalation stoppen könnte

Auch am Freitag haben aufgebrachte Menschen in Minneapolis und St. Paul gegen den Tod des Afroamerikaners George Floyd demonstriert, der bei einem Polizeieinsatz ums Leben kam. Die Proteste sind eskaliert.

Darum ist die Geschichte wichtig

Der Afroamerikaner George Floyd (46) wurde auf brutale Art verhaftet und starb am vergangenen Montag in Polizeigewahrsam. Für viele Amerikaner verdeutlicht der Vorfall, wie brutal Menschen mit dunkler Hautfarbe immer wieder von Ordnungshütern angepackt werden. Obwohl sich Floyd nach heutigem Wissensstand nicht gegen seine Verhaftung gewehrt hatte, wendete der weisse Polizei Derek Chauvin extreme Massnahmen an, um ihn am Boden festzuhalten. Auf einem Video eines Augenzeugen ist zu hören, wie Floyd sagt: «Ich kann nicht atmen.»