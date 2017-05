Die kleineren Konfessionen rufen indes auch nicht aus einheitlichen Motiven zur Wahl Macrons auf. Bei den schätzungsweise 600'000 französischen Juden spielt mit, dass Macron gegen den Boykott von Produkten aus israelischen Siedlungsgebieten ist und vonseiten Frankreichs keinen diplomatischen Druck auf eine Zweistaatenlösung im Nahen Osten ausüben will.

Die knapp zwei Millionen Protestanten (genaue Zahlen gibt es nicht, da ethnische und religiöse Statistiken in Frankreich verboten sind) gehören zu den gut gebildeten und urbanen Bevölkerungskategorien, die laut Wähleranalysen bis zu vier Fünftel für den liberalen Ex-Minister einlegen.

Für «toleranten Laizismus»

Die vier bis fünf Millionen Muslime sind vehement gegen die fremdenfeindliche Le Pen und schätzen an Macron dessen Einstehen für die Chancengleichheit. Anders als Le Pen will er das islamische Kopftuch zudem nicht von der Universität verbannen (an den Schulen ist es bereits verboten). Im ersten Wahlgang hatten sich trotzdem viele Immigranten eher für den Linken Jean-Luc Mélenchon entschieden.

Ein gemeinsamer Punkt schart alle Konfessionen inklusive die Katholiken hinter Macron: Der 39-jährige Präsidentschaftsfavorit tritt für einen «toleranten» Laizismus ein und will die Religionen nicht strikt in die Privatsphäre verbannen. «Die Religionen», so meinte er im Wahlkampf, «haben in der öffentlichen Debatte eine Rolle zu spielen und sollen daran teilnehmen.» Das dürfte ihm einige Stimmen gläubiger Franzosen eintragen, auch wenn er selbst noch kaum je eine Messe besucht haben dürfte.