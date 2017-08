Das Business mit ausländischen Besuchern ist eine der wenigen friedlichen Perspektiven, die das bitterarme Land überhaupt noch hat.

Der sowjetische Diktator Josef Stalin soll sie als «nützliche Idioten» bezeichnet haben; die Touristen, die in den 50er-Jahren sein kommunistisches Terrorreich besuchten. Sie liessen sich von seiner Propaganda täuschen und polierten sein Image in ihren Herkunftsländern auf, glaubte der mächtige Schnauzträger.

Im Fall von Kim Jong Uns Nordkorea ist das anders. Kaum einer der 5000 westlichen Touristen, die sein Land jährlich besuchen, fällt auf die erfundenen Heldengeschichten über den Staatsführer herein. Wer Nordkorea besucht, der weiss, dass sich hinter den potemkinschen Fassaden und hinter dem aufgesetzten Lächeln der Bevölkerung düstere Abgründe verbergen. «Nützlich» sind die zu Besuch kommenden «Idioten» in Kims Fall also einzig wegen der Devisen. Seine Propagandatricks, die ziehen nicht.

Die Frage scheint daher berechtigt: Wieso soll man nach Nordkorea gehen, wenn man vor Ort ja doch nur Zeuge eines falschen Schauspiels wird und einem die wahren Zustände im Land ja trotzdem verborgen bleiben? Die Antwort liegt (wie so oft) in der Gegenfrage: Warum eigentlich nicht? Schaden tut der Besuch ausländischer Gäste der nordkoreanischen Bevölkerung nicht. Finanziell vom Tourismus profitieren tun zwar die wenigsten. Langfristig aber könnten sich die Lebensumstände in jenem Land, das immer noch rund 200 000 Menschen in Arbeitslagern gefangen hält, dank dem Tourismus zum Guten wenden. Das zeigt etwa das Beispiel Myanmars. Das Land wurde fast 50 Jahre lang von einer brutalen Militärdiktatur regiert und hat sich – wie die Menschenrechtsorganisation Amnesty International sagt – nicht zuletzt dank dem Austausch mit ausländischen Besuchern gesellschaftlich geöffnet. Auch die Oppositionspolitikerin Aung San Suu Kyi, die während der Diktatur lange unter Hausarrest stand, beschien dem Tourismus einen positiven Effekt auf die Zustände in ihrem Heimatland.

Ob Nordkorea eine ähnliche Wandlung durchmachen wird, ist offen. Eine Revolution wird es in Kims Reich kaum je geben. Wenn überhaupt ein Wandel eintritt, dann kommt er langsam und sachte – und vielleicht ja dank dem aufblühenden Tourismus, der dem bitterarmen Land neue, friedliche Perspektiven aufzeigt.