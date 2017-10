Kingpin – so nennen Bowlingspieler den Kegel in der Mitte. Für Maschinenbauer ist Kingpin, der «Königszapfen», das Schlüsselteil einer Kupplung, die bei einem Sattelzug die Zugmaschine mit dem Anhänger verbindet. Und auch der Kompass hat einen Kingpin: er gleicht die Neigungen der Nadel aus, die auf ihm aufliegt. Kurzum: der Kingpin ist ein zentrales Element, eine richtungsweisende Grösse. Der Kingpin ist unverzichtbar.

Der ohnehin schon mächtigste Mann in China, Staatspräsident Xi Jinping, möchte offenbar genau das werden: unverzichtbar. Am 19. Kongress der alles beherrschenden Kommunistischen Partei in Peking wurde das offensichtlich.

Kämpferische Rede

Mit einer programmatischen Ansprache hatten die meisten Beobachter gerechnet. Doch dass sich Chinas Staats- und Parteichef zum Auftakt des nur alle fünf Jahre tagenden Kongresses eine so kämpferische Rede leisten würde – das kam für viele Beobachter dann doch überraschend.

In seiner ungewöhnlich langen, dreieinhalbstündigen Eröffnungsrede hat Xi am Mittwoch in der Grossen Halle des Volkes in Peking die fast 90 Millionen Mitglieder der Kommunistischen Partei dazu aufgerufen, sich gegen jegliche Versuche zur Wehr zu setzen, die Führerschaft der Partei und die Einheit des Landes zu «untergraben». Sowohl China als auch der Rest der Welt stünden vor «tiefgreifenden und komplizierten Veränderungen», warnte er vor den rund 2300 anwesenden Parteitagsdelegierten. Zugleich zeige er sich aber zuversichtlich, dass das Land unter seiner Führung die Herausforderungen meistern werde. Xi sprach von einer «neuen Ära», in der die Partei einen «Sozialismus nach chinesischer Art» praktiziere.

Die Warnungen richteten sich zwar auch an die eigene Bevölkerung. Er sprach von Erfolgen seiner Anti-Korruptions-Kampagne, die in seiner ersten Amtszeit in den letzten fünf Jahren mehr als eine Million Beamte und Parteisekretäre zu Fall gebracht hätten. Er betonte aber, der Kampf sei noch lange nicht beendet. «Wir können erst dann (…) dauerhafte Stabilität in Partei und Staat garantieren, wenn wir Hartnäckigkeit und Beständigkeit an den Tag legen.» Im Augenblick sei die Lage nach wie vor ernst und kompliziert.

Seine ebenfalls anwesenden beiden Vorgänger, der 91-jährige Jiang Zemin sowie der 74-jährige Hu Jintao, klatschten demonstrativ. Ihre Anhänger gelten parteiintern als die Widersacher von Xi. Kritiker werfen Xi vor, er habe die Korruptionsbekämpfung auch dafür genutzt, sich seiner internen Widersacher zu entledigen.

Erstmals gibt sich ein chinesischer Staats- und Parteichef bei einem Parteikongress auch aussenpolitisch kämpferisch. Xi rühmte Chinas wachsenden Einfluss in der Welt. Er sprach von einer «neuen Ära» und lobte explizit die von seiner Armee künstlich aufgeschütteten Inseln im umstrittenen Südchinesischen Meer. «Der Wiederaufstieg der Nation ist der grösste Traum des chinesischen Volkes», sagte Xi und kündigte an, eine «Armee auf Weltklasse-Niveau» aufzubauen.

Diese Töne sind neu. Denn bislang galt in China die Doktrin der Nichteinmischung. Der Reformpatriarch Deng Xiaoping hatte sie Anfang der 1980er-Jahre ausgegeben. Er wollte nicht, dass sich sein Land in die Belange anderer Staaten einmischt. Umgekehrt sollte auch niemand von aussen in die chinesischen Angelegenheiten hineinreden. Mit dieser Rede scheint der nun amtierende Staats- und Parteichef mit dieser Doktrin zu brechen.

Ungeheure Machtfülle

Auf dem Parteikongress werden sowohl das 200-köpfige Zentralkomitee als auch das Politbüro mit seinen 25 Mitgliedern zu wahrscheinlich zwei Dritteln ausgetauscht. Offiziell sind das die höchsten Parteiorgane der chinesischen KP. In der Praxis noch mächtiger ist jedoch der Ständige Ausschuss des Politbüros, dem derzeit sieben Mitglieder angehören, darunter Xi Jinping selbst. Ausser ihm und seinem Premier Li Keqiang müssen die anderen fünf dem Parteistatut zufolge aus Altersgründen ausscheiden. Beobachter gehen davon aus, dass Xi alle frei werdenden Posten mit seinen Gefolgsleuten füllen wird. Der Hongkonger Politologe Willy Lam spricht von einer «seit Mao nicht mehr da gewesenen Machtfülle».

Trotz umfassender Sicherheitsmassnahmen kam es in der belebten Einkaufsstrasse Xidan wenige Stunden vor Beginn des Parteikongresses zu einem Zwischenfall. Ein Mann zündete sich aus «Protest gegen die politischen Verhältnisse» unmittelbar vor dem Apple-Store selbst an. Sanitäter transportierten ihn schwer verletzt ab.