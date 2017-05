Brüder festgenommen

Die Polizei vermutet, dass ein Terror-Netzwerk hinter der Attacke in Manchester steckt. 14 Verdächtige sitzen derzeit in Grossbritannien in Polizeigewahrsam, darunter soll auch ein älterer Bruder des Täters sein.

Ein jüngerer Bruder wurde in Libyen festgenommen. Er war Medienberichten zufolge in die Anschlagspläne eingeweiht und soll die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) unterstützen.

Die Eltern der Brüder waren in den 90er Jahren vor der Herrschaft Muammar al-Gaddafis nach Grossbritannien geflohen. Später waren Teile der Familie wieder in ihre nordafrikanische Heimat zurückgekehrt.