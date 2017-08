Venezuelas Generalstaatsanwältin Luisa Ortega Díaz hat vor Polizeimassnahmen gegen sie und ihre Behörde gewarnt. Am Sitz des Ministerio Publico in Caracas - der Strafverfolgungsbehörde - war am Samstag zu sehen, wie Einheiten der Nationalgarde das Gebäude abriegelten.