Parlamentswahlen: Konservative holen sich absolute Mehrheit – Labour verliert dramatisch ++ Corbyn will zurücktreten

Für Johnson hat sich die erste Dezemberwahl seit 1923 bezahlt gemacht. Er hatte die Wähler mit der Begründung vorzeitig an die Urnen gerufen, das Parlament blockiere den geplanten EU-Austritt. Die Torys (offizieller Name: konservative und unionistische Partei) haben ihr gutes Ergebnis offenbar vor allem Wählern in England zu verdanken.

Die Hochrechnung besagt, dass die konservative Partei von Premierminister Boris Johnson rund 368 der total 650 Sitze holen werden. Es ist ein Triumph für den Premierminister: Die britischen Wähler haben Boris Johnson bei der Unterhauswahl am Donnerstag offenbar den erhofften Sieg beschert, die Partei erhält rund 50 Sitze mehr als vor zwei Jahren. Damit ist der mehrfach verschobene Austritt Grossbritanniens aus der EU am 31. Januar Gewissheit.

Um 23 Uhr Schweizer Zeit veröffentlichte die BBC die erste nationale Hochrechnung für das gesamte Vereinigte Königreich. Die sogenannte «Exit Poll» gilt in der Regel als sehr präzise und lag während der letzten Jahre meist richtig.

Die Labour-Opposition musste unter ihrem dezidiert linke Positionen vertretenden Vorsitzenden Jeremy Corbyn erheblich Federn lassen; im neuen Unterhaus dürfte sie nur noch mit 191 Abgeordneten vertreten sein. Dies wäre das schlechteste Ergebnis seit dem Zweiten Weltkrieg. Corbyn kündigte daher am frühen Freitagmorgen seinen Rücktritt an – jedoch nicht per sofort.

Die schottische Nationalisten-Partei von Nicola Sturgeon wird erhebliche Gewinne verzeichnen und kommt in Schottland auf 55 Sitze. Somit könnten sie ihren Höchststand von 2015 (56 Sitze) beinahe erreichen. Wenn sich die Prognose bestätigt, hat die schottische Nationalpartei SNP im britischen Norden abgeräumt: 59 Mandate werden dort vergeben.

Auf den sozialen Medien und in den TV-Studios tobt längst der Streit um die Zukunft der Labour-Party. Der enge Vertraute des Vorsitzenden, Finanzsprecher John McDonnell, gibt die Linie der Parteispitze um Jeremy Corbyn vor: Es sei eine Brexit-Wahl gewesen, die von Labour angeschobenen Themen hätten keine Chance gehabt.

Den Unabhängigkeitsbestrebungen der Nationalisten wird diese Wahl-Prognose neuen Aufwind verleihen. Dies führt somit so einer verfassungsrechtlich schwierigen Situation. Während die Separatisten in Edinburgh weiterhin auf ihre Unabhängigkeit pochen, beharrt die Regierung in London auf der «One Nation Policy» – Grossbritannien sei eine Nation.

Einige ausgesuchte Resultate der Wahlkreise

Zum dritten Mal in Folge hat Newcastle Central das Rennen um die erste Auszählung gewonnen: Um 23.27 Uhr Ortszeit durfte sich Labour-Frau Chi Onwurah in ihrem Sitz bestätigt fühlen. Die Schwesterstadt südlich des Tyne-Flusses folgt auf dem Fuss: In Sunderland South and Houghton holt sich die Labour-Kandidatin Bridget Phillipson ihren Sitz zurück. Beide büssten erheblich Stimmen ein.

Etwas weiter nördlich in Blyth Valley holen die Konservativen das Mandat, zum ersten Mal seit 1950. In allen drei Sitzen hat die Brexit-Party mehrere Tausend Stimmen gewonnen; Phillipson verdankt ihre Mehrheit der Tatsache, dass Nigel Farages Parteivehikel in Sunderland South den Torys mehr als 6000 Stimmen entzogen.

Viel war in der Wahlkampagne von «Labours roter Wand» die Rede: Bezirke Nord- und Mittelenglands, die teilweise seit 100 Jahren stets einen Vertreter der Arbeiterpartei nach London entsandt und 2016 mit großer Mehrheit für den EU-Austritt gestimmt hatten. Wählern dort, zusammengefasst unter dem Begriff «Workington Man», galt Boris Johnsons ganze Aufmerksamkeit. Um 1.20 Uhr Ortszeit wird die Strategie bestätigt: Die Stadt in der Grafschaft Cumbria fällt ebenso an die Torys wie wenige Minuten später Darlington im englischen Nordosten. Fehlt nur noch Sedgefield, der frühere Wahlkreis des dreifachen Wahlsiegers Tony Blair. Auch dort signalisieren Labour-Aktivisten den bevorstehenden Verlust.

Kurz-Analyse unseres Korrespondenten

Anhand dieser Ergebnisse erweist sich angesichts des prognostizierten Erdrutschsieges der Regierungspartei die Strategie, prominenten Torys ihre Mandate abzujagen, als völlig illusorisch. Unter großer Anteilnahme der (internationalen) Medien waren junge Corbynistas in Londoner Wahlkreisen ausgeschwärmt. Ihr Ziel: die politische Enthauptung des Premierministers Boris Johnson (Wahlkreis Uxbridge) sowie des Brexit-Veteranen und früheren Parteivorsitzenden Iain Duncan Smith (Wahlkreis Chingford). Die Liberaldemokraten schossen sich auf Aussenminister Dominic Raab (Wahlkreis Esher, Grafschaft Surrey) ein. Die Hoffnung dürfte enttäuscht werden.

Der weitere Verlauf der Nacht

Genaue Resultate werden während der Nacht erwartet. Ausgezählt werden die Resultate der 650 einzelnen Wahlkreise seit 23 Uhr. Jeder Wahlkreis wird einzeln bekannt gegeben. Daher dauert es relativ lange, bis ein endgültiges Resultat feststeht. Folgende Zeitangaben werden für die Wahlnacht wichtig sein: