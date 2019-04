Welche Erinnerungen an Notre-Dame haben Sie am meisten geprägt?

Wann waren Sie zum letzten Mal in der Kathedrale?

Odile Steurer: Am TV. Das ist eine Katastrophe! Ich bin sehr traurig, zumal ich Pariserin bin und etwa 15 Minuten von der Kathedrale entfernt gewohnt habe. Ein Teil des französischen Kulturerbes ist am Montagabend zerstört worden. Es ist einfach unvorstellbar.

Wie haben Sie vom Grossbrand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame erfahren?

Welche symbolische Bedeutung hat Notre-Dame für Sie?

Wenn man an Paris denkt, denkt man an den Eiffelturm. Und an Notre-Dame.

Hätten Sie sich jemals vorstellen können, dass sich eine solche Katastrophe ereignen könnte?

Nein, niemals. Ich denke, jede Französin, jeder Franzose ist heute Abend sehr traurig und erschüttert. Man fühlt sich wortlos, bewegt. Und hofft, dass es genügend Spenden geben wird, um das Ganze wieder aufzubauen, auch wenn es nicht mehr dasselbe sein wird nachher. Es ist wirklich ein Kapitel unserer Geschichte, das zu Ende gegangen ist.