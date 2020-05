Papst fordert Ende der «Pandemie der Armut» nach dem Virus

Nein, alles wird anders sein", sagte der Papst am Samstag in einer Videobotschaft zum Pfingstfest. Aus den grossen Prüfungen der Menschheit gehe diese entweder besser oder schlechter hervor. Es stelle sich die Frage, wie die Menschen aus der Corona-Pandemie hervorgehen wollten.

Die zentrale Lehre aus der Krise sei "wir sind eine Menschheit", sagte der Papst. Nun sei es an der Zeit, Ungleichheit zu beseitigen. "All das Leiden wird nutzlos sein, wenn wir nicht gemeinsam eine gerechtere, gleichberechtigtere, christlichere Gesellschaft aufbauen." Die "Pandemie der Armut in der Welt" müsse beendet werden.