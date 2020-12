Papst betet im Regen und mit Mundschutz im Zentrum Roms

Am frühen Montagmorgen gegen 7.00 Uhr kam der 83-Jährige überraschend aus dem Vatikan auf die Piazza di Spagna im Zentrum der italienischen Hauptstadt. Dort stellte der Papst zum katholischen Festtag Maria Empfängnis einen kleinen Korb mit weissen Rosen an den Fuss des Monuments. Eigentlich hatte der Vatikan den sonst für den Nachmittag geplanten offiziellen Besuch des Kirchenoberhaupts an der antiken Säule wegen der Corona-Gefahren durch Menschengruppen abgesagt.

Auf TV-Bildern war zu sehen, wie Franziskus noch bei Dunkelheit aus einem Wagen stieg und von einem Mann mit aufgespanntem Regenschirm zu der Säule begleitet wurde. Beide trugen einen weissen Mund-Nasen-Schutz. Der Papst blieb kurz in Andacht stehen, wie das Presseamt des Vatikans danach bestätigte. Er habe für Rom, die Bewohner und alle Menschen in der Welt gebetet, die von Krankheit und Entmutigung betroffen seien, hiess es. In Rom herrschte am Montag unangenehmes Wetter mit viel Dauerregen.

Danach sei Franziskus in die Basilika Santa Maria Maggiore zu einer Marienikone gefahren und dann in den Kirchenstaat zurückgekehrt, berichtete das Presseamt. Der Papst war in den italienischen Medien mehrfach dafür kritisiert worden, dass er Vorgaben zum Gesundheitsschutz wie das Maskentragen nicht durchgängig einhält. Diesmal gab es beim Thema Mundschutz Bilder mit Vorbildcharakter. Der Papst kam zu der Mariensäule, als Feuerwehrleute mit einer Drehleiter einen Kranz auf der Figur auf der Spitze anbringen sollten.

Am Montag hatte der Vatikan eine für März 2021 geplante Auslandsreise des Pontifex in den Irak angekündigt. Die katholische Kirche gedenkt am 8. Dezember der ohne Erbsünde empfangenden Gottesmutter Maria, wie es bei Gläubigen heisst.