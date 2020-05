Pandemie so schlimm wie nie zuvor: Während sich die Situation in der Schweiz beruhigt, nehmen die Erkrankungen weltweit zu

Wie eine La-Ola-Welle des Grauens sieht die animierte Weltkarte auf der Website der John-Hopkins-Universität aus. Zuerst ist alles weiss, dann verfärbt sich China, und nach und nach schwappt die rote Welle über die ganze Welt. Die Karte zeigt, wie sich das Coronavirus in den vergangenen fünf Monaten vom chinesischen Wuhan aus auf allen Kontinenten verbreitet hat.

In Europa scheint das Schlimmste überstanden. Doch die sinkenden Fallzahlen in unseren Breitengraden (in der Schweiz liegen die täglichen Neuansteckungen im niedrigen zweistelligen Bereich) täuschen über eine traurige Tatsache hinweg: Weltweit ist die Zahl der aktuell an Covid-19 erkrankten Menschen so hoch wie nie zuvor.

Kommt jetzt schon die zweite Welle?

Laut der Plattform Worldometers, die ihre Daten direkt aus Regierungsmitteilungen und offiziellen Gesundheitsdatenbanken bezieht, gab es am Freitag 2'962'108 aktive Covid-19-Fälle. Das sind alle je gemeldeten Erkrankten minus die Verstorbenen (insgesamt 361'549) und die Geheilten (2'444'898).