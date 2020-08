Pakistan will 34 Millionen Kinder gegen Polio impfen

Mehr als 188 000 Helfer sollen innerhalb von rund einer Woche 34 Millionen Kinder in weiten Landesteilen impfen, wie ein Vertreter der Initiative mitteilte. Bereits im Juli gab es eine kleinere Impfaktion gegen die Kinderlähmung.

Impfkampagnen gegen Polio wurden in dem südasiatischen Land im April wegen der Pandemie ausgesetzt. Schätzungen zufolge fehlte somit rund 40 Millionen Kindern die wichtige Schutzimpfung gegen die Erkrankung, die das zentrale Nervensystem befallen und in Einzelfällen zu dauerhaften Lähmungen führen kann. In diesem Jahr wurden in Pakistan bisher 64 Fälle mit dem Wildtyp des Poliovirus bestätigt.

Auch im Nachbarland Afghanistan wird laut dem Kinderhilfswerk Unicef wieder gegen Polio geimpft.

Pakistan startete 1994 ein Programm zur Bekämpfung der Kinderlähmung. Die Krankheit ist in den allermeisten Ländern der Welt ausgerottet. Pakistan ist laut der Global Polio Eradication Initiative neben Afghanistan weltweit das einzige Land, in dem es im vergangenem und in diesem Jahr Erkrankungen mit dem Wildtyp des Poliovirus gegeben hat. Immer wieder werden Impfkampagnen in Pakistan von gewaltsamen Zwischenfällen durch Extremisten überschattet.