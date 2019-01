Die silbern schillernde Donau; die weltberühmte Kettenbrücke mit den wuchtigen Triumphbögen; das prächtige Parlament, das am rechten Ufer wie ein gigantischer Diamant funkelt – die Aussicht vom Burgberg auf Budapest bietet ein grandioses Panoramaschauspiel, wie es ein absoluter Herrscher liebt.

Seit Jahresbeginn ist Viktor Orbán der neue Herr auf der Budaer Burg. Der Premierminister liess das ehemalige Karmeliterkloster innerhalb der weitläufigen Burganlage für rund 65 Millionen Euro zum neuen Regierungssitz umbauen, den er nun bezogen hat. Die Symbolik des absoluten Herrschers ist gewollt.

Der Burgberg war einstmals Sitz der ungarischen Könige, also lautet Orbáns Botschaft an die Ungarn: Ich bin euer neuer König. Jetzt kann er auf das ungeliebte Parlament herabschauen, und Staatspräsident János Áder, der in unmittelbarer Nähe im Palais Sándor residiert, wird zum ranghöchsten Hofschranzen degradiert. Auf eine Krönung wird der 55-jährige Premier wohl verzichten, doch wer weiss das schon.