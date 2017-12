Vier Jahre nach der ersten Propaganda-Aktion fand Sokoloff eine neue Statistik. Die Daten zeigten, dass die Zahl der Farc-Deserteure jeweils um die Weihnachtszeit stark anstieg. An Weihnachten, so schien es, vermissten die Farc-Kämpfer ihre Familien und nahmen das Fluchtrisiko eher auf sich. Sokoloff entschied sich deshalb zu einer neuen Strategie und lancierte an Weihnachten 2010 die Aktion «Operation Christmas».

Mit einem riesigen Militäraufgebot als Schutz drang sein Team kurz vor dem heiligen Fest ins waldige Kernland der Farc ein und behängte neun Bäume mit 2000 Weihnachtslichtern. Neben die Bäume stellte Sokoloff Bewegungsmelder. Jedes Mal, wenn jemand am Baum vorbeikam, blinkte ein Schriftzug auf: «Wenn Weihnachten in den Dschungel kommen kann, dann könnt ihr nach Hause kommen», leuchtete es dann in den Wald hinaus.

Mit Müttern gegen den Zweifel

Die Aktion war ein Erfolg. 331 Kämpfer legten an Weihnachten 2010 ihre Waffen nieder. Sokoloff hat mit vielen von ihnen gesprochen. «Sie sagten mir: Diese Idee mit den Weihnachtsbäumen ist toll. Das Problem ist nur, dass kaum jemand die Bäume sieht. Wir bewegen uns nur noch auf den Flüssen.»

Sokoloff notierte sich das und dachte in seinem Propaganda-Kämmerchen über neue Strategien nach. An Weihnachten 2011 kehrte er in den Dschungel zurück und liess 6323 leuchtende Plastikkugeln mit kleinen Geschenken und einem Weihnachtsgruss auf den Flüssen durchs Rebellenland gleiten. «An den Weihnachtstagen legte im Schnitt alle sechs Stunden ein Kämpfer seine Waffen nieder. Es war grossartig.»

Im Jahr darauf nahmen die Rebellen und die Regierung Friedensgespräche auf. Die Stimmung veränderte sich. «Viele Kämpfer dachten übers Aufgeben nach, waren aber verunsichert, ob sie einen Platz in der Gesellschaft finden würden», erzählt Sokoloff. Würden die Menschen ihnen vergeben? Würden ihre Familien sie je wieder aufnehmen?

Der Werbeprofi lancierte daraufhin seine dritte und letzte Weihnachtskampagne. Er bat 27 Mütter von Farc-Kämpfern um Kinderfotos ihrer verlorenen Söhne und Töchter. Sokoloff liess die Fotos als Poster drucken und im Dschungel aufhängen. «Antes de ser guerillero, eres mi hijo» («Bevor du ein Guerillero warst, warst du mein Kind»), schrieb er dazu. Die Aktion wirkte, 218 Kämpfer liessen die Schützengräben des Dschungels hinter sich und kehrten zurück, manche von ihnen mit einem von Sokoloffs Postern im Gepäck.

Diese Weihnachten hat der kolumbianische Kommunikationsprofi nichts zu tun. Der Krieg in seiner Heimat ist vorbei. Dass es so weit kam, liegt auch an ihm und seiner Erkenntnis, wie wichtig Weihnachten für die Menschen ist. Ganz egal, ob sie nun wartende Mütter oder kämpfende Söhne sind.