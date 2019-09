Der frühere Parteichef der deutschen Grünen, Cem Özdemir, will die Fraktionschefs im Bundestag ablösen und selbst an die Spitze rücken. Der Schwabe tritt bei der Neuwahl des Fraktionsvorstands am 24. September mit der Bremer Abgeordneten Kirsten Kappert-Gonther an.