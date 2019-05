Das Dokument belegt, dass der FPÖ-Chef kurz vor den Parlamentswahlen 2017 bereit war, russisches Schwarzgeld für die Parteikasse einzustreichen, nachdem ihm die «Oligarchennichte» eröffnet hatte, rund eine Viertelmilliarde Dollar in Österreich zu investieren. Das Schwarzgeld müsse aber, so Strache, über eine «gemeinnützige Stiftung» am Rechnungshof vorbeigeschleust werden. Als Gegenleistung werde er dafür sorgen, dass der Oligarchenonkel öffentliche Aufträge bekäme, die sonst einem heimischen Baukonzern zustehen würden.

Strache und sein engster Vertrauter, FPÖ-Fraktionschef Johann Gudenus, der ebenfalls zurücktrat, waren im Sommer 2017 auf der Baleareninsel Ibiza in eine Falle getappt. Ein heimliches, von bislang Unbekannten aufgezeichnetes Video in einer privaten Villa zeigt die beiden FPÖ-Spitzenpolitiker, wie sie stundenlang darüber beraten, mit der attraktiven Nichte eines vermeintlich reichen russischen Oligarchen ins Geschäft zu kommen. Dabei floss reichlich Wodka mit Red Bull. Das Video war der Süddeutschen Zeitung und dem Magazin «Der Spiegel» zugespielt worden; dieses haben beide Medien, wie sie versicherten, am Wochenende gemeinsam nach professioneller Echtheitsprüfung veröffentlicht.

Auch lockte Strache mit einem dicken Geschäft in der Privatisierung der Wasserversorgung in Österreich. Ein besonders zynisches Angebot: Die FPÖ verspricht seit Jahren in Wahlkämpfen den Österreichern, heimische Schätze wie das Trinkwasser vor «gierigen internationalen Konzernen» zu schützen. Munter plauderte er auch über prominente Reiche «mit dicker Kohle», die regelmässige Spender der FPÖ seien. Namentlich nannte Strache den Waffenproduzenten Glock, die milliardenschwere Kaufhaus-Erbin Heide Goess-Horten, den Tiroler Immobilienhai Rene Benko und den Glücksspielkonzern Novomatic. Sie alle dementierten umgehend, jemals für die FPÖ gespendet zu haben.

Auch Journalisten im Visier

Zugleich schwelgte in dem fast siebenstündigen Video der bald 50-jährige Strache in Erwartung eines Regierungsbündnisses mit dem neuen ÖVP-Chef Kurz in Machtphantasien, die sonst eher Diktatoren eigen sind. So wolle er, wenn einmal Vizekanzler sei, auch in Österreich die Medien knebeln «wie in Ungarn». Offen spricht er darüber, kritische Journalisten aus dem öffentlich-rechtlichen ORF rauszuwerfen und diese durch gefügige zu ersetzen. Ebenso wolle er dem russischen Oligarchen Mehrheitsanteile des Massenblattes «Kronenzeitung» zuschanzen. Denn wer die «Krone» besässe, bestimme in Österreich auch die öffentliche Meinung. Auch in dieser Redaktion müssten erst, so Stache, «drei, vier Leute abserviert werden, zack, zack, zack». Jetzt hat künftig die FPÖ just die angeblich so einflussreiche «Krone» zum Feind, die zum Aufstieg der Rechtspartei seit Jörg Haider selig den massgeblich medialen Beitrag geleistet hat.

Dass die angeblich russische Oligarchennichte ein Lockvogel war und lettische Staatsbürgerin ist, haben Strache und sein Intimus Gudenus nicht bemerkt. Beim Treffen in Ibiza sei reichlich Alkohol geflossen, es sei «eine b'soffene G'schicht» gewesen, rechtfertigte sich der bekennende «Macho» gestern bei seiner Rücktrittserklärung. Um von dieser Blamage abzulenken, bedauerte er sich Strache als Opfer einer Verschwörung politischer Gegner und ausländischer Geheimdienste.