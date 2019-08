Das sagte der leitende Ermittler Rune Skjold am Sonntag vor Journalisten in Oslo. Der schwer bewaffnete Attentäter hatte am Samstag eine Moschee in Bärum, einem Vorort der Hauptstadt Oslo, angegriffen und einen Gläubigen verletzt.

Der gebürtige Norweger war am Samstagabend mit zwei Schrotflinten und einer Pistole bewaffnet in die Al-Nur-Moschee in Baerum bei Oslo eingedrungen. Dort hielten sich zu dem Zeitpunkt nur drei Gläubige auf. Einer von ihnen konnte den Angreifer überwältigen, der dann festgenommen wurde.

Der Mann habe einen Helm, eine kugelsichere Weste und eine Uniform getragen, sagte der Leiter des Gotteshauses, Irfan Mushtaq. Er habe eine Scheibe eingeschlagen, bevor er um sich geschossen habe.

Wenige Stunden nach der Tat wurde in einem Haus in Bärum die Leiche einer Frau gefunden. Bei ihr handelt es sich den Polizeiangaben zufolge um eine Verwandte des mutmasslichen Moschee-Angreifers. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Mordes ein.

Norwegens Ministerpräsidentin Erna Solberg besuchte am Sonntag Mitglieder der Gemeinde in Baerum, die sich zur Feier des Opferfestes Eid al-Adhain einem Hotel versammelt hatten.

In Norwegen hatte sich im Juli 2011 einer der schwersten rechtsextremen Anschläge überhaupt ereignet. Der Rechtsextreme Anders Behring Breivik tötete damals bei einem Bombenanschlag in Oslo acht Menschen. Weitere 69 Menschen erschoss er auf der Insel Utøya, die meisten Jugendliche.