Cassis kündigte zudem an, eine sogenannte «strategische Innovationsplattform» schaffen zu wollen. Sie soll, alle zwei Jahre, führende Vertreter aus Politik und Wirtschaft beider Länder zusammenbringen und ähnlich dem Weltwirtschaftsforum in Davos aktuelle Probleme und Herausforderungen erörtern.

«Die Beziehungen zwischen der Schweiz und China befinden sich im Allzeithoch», sagte der Bundesrat auf einer Pressekonferenz zusammen mit seinem Amtskollegen Wang Yi. Dies müsse entsprechend genutzt werden. Wang begrüsste wiederum Cassis’ Vorschlag.

Protektionismus nimmt zu

Mit Blick auf den eskalierenden Handelsstreit zwischen China und den USA hoben beide Minister hervor, wie wichtig die Welthandelsorganisation (WTO) sei. Protektionismus würde derzeit weltweit wieder zunehmen. Cassis begrüsste daher auch Chinas Bereitschaft, seine Märkte öffnen zu wollen.

Der chinesische Premierminister Li Keqiang hatte zugesagt, sein Land auch bisher verschlossenen Branchen zu öffnen, darunter vor allem dem internationalen Finanzsektor.

Allerding hatte die chinesische Führung das schon häufiger angekündigt und ihre Versprechungen nur bedingt eingelöst. Cassis zeigte sich nun zuversichtlich, dass dieses Mal auf Lis Worte Taten folgen werden.

Unterstützung für «Belt and Road»

Trotz dieses harmonisch verlaufenden Besuchs – die chinesischen Staatsmedien berichteten eher wenig über Cassis’ Besuch in Peking. Positiv hob Chinas amtliche Nachrichtenagentur Xinhua die Ankündigung des Schweizer Bundesrats hervor, Chinas «Belt and Road»-Initiative unterstützen zu wollen.

Diese Initiative, in Europa auch besser bekannt unter der Bezeichnung «Neue Seidenstrasse», soll ganz Asien und Europa sowie Teile Afrikas mit modernen Schienen, Strassen und Hafenanlagen verbinden. Die chinesische Führung will dafür in den kommenden zehn Jahren über eine Billion US-Dollar in die Hand nehmen.

Einige europäische Regierungen sehen diese Initiative skeptisch. Cassis hat nach Angaben des eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) denn auch ergänzend zu seinem Lob darauf hingewiesen, dass dieses Projekt soziale Standards, eine verantwortungsvolle Regierungsführung sowie Umweltaspekte respektieren müsse. Diesen Zusatz erwähnten die chinesischen Staatsmedien allerdings nicht.